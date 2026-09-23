Краснодар пополнил автопарк школьных автобусов после атаки БПЛА

В Краснодаре на маршруты выйдут 20 новых школьных автобусов. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Евгения Наумова Фото: соцсети Евгения Наумова

Транспорт был выпущен в 2026 году и оснащен тахографами и комплексами ГЛОНАСС. Поступление автобусов позволило восполнить потери, понесенные городом после атаки БПЛА в июле, отметил господин Наумов.

Всего, по данным властей, школьными автобусами в Краснодаре пользуются более 12 тыс. детей. В обновлении автопарка стало содействие оказали федеральный центр и краевое министерство образования и науки.

Константин Соловьев