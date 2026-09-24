В Анапе появятся новые автобусы на газомоторном топливе

В Анапе на городских маршрутах появятся новые автобусы на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» для Краснодарского края закупят 144 автобуса. Они пополнят автопарки Сочи, Анапы и Туапсе. Сейчас в 22 муниципалитетах региона на маршрутах работают 1,1 тыс. автобусов на экологически чистом топливе.

Новые машины — отечественного производства, низкопольные, с кондиционерами, системами безналичной оплаты, информационными табло и видеонаблюдением. По данным администрации, транспорт адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми. После приемки и техобслуживания автобусы выйдут на маршруты.

По решению главы региона в Анапе также скорректируют маршрутную сеть и полностью обновят автобусный парк. Параллельно развивается заправочная инфраструктура: в крае работают более 40 газозаправочных станций, а до конца 2026 года еще одну откроют в Тихорецке.

Алина Зорина