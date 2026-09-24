В Анапе работают 27 АЗС, АИ-100 есть на одной заправке

По состоянию на 09:30 24 сентября в Анапе функционируют 27 автозаправочных станций. На 13 из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На 18 АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в баки по литражу: на 12 заправках АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 литров, на 4 — по 40 литров (92, 95, 100 и ДТ), на 3 — дизельное топливо по 50 литров, на 5 — по 60 литров. АИ-92 в наличии на 20 АЗС, АИ-95 — на 19, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на всех 27 заправках. Информация актуальна на 09:30 мск и в течение дня может меняться.

Власти призвали жителей не закупать топливо впрок — это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.

Алина Зорина