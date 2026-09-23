ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского федерального университета

Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева. Одновременно из перечня исключили предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также зарегистрированную на Маврикии компанию Redbird Corporate Services Ltd, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Андрей Фалалеев возглавлял Крымский федеральный университет с 2020 по 2023 год. В санкционный список ЕС его включили в декабре 2023 года в рамках 12-го пакета ограничений против России.

Решение об исключении господина Фалалеева принято в рамках пересмотра индивидуальных санкций ЕС. В Совете ЕС сообщили, что одновременно с исключением трех физических лиц и одной организации из списка были удалены данные еще о трех умерших фигурантах.

При этом Евросоюз продлил действующие персональные ограничения в отношении более чем 3 тыс. физических и юридических лиц еще на 36 месяцев — до 22 сентября 2029 года. Санкции предусматривают, в частности, ограничения на поездки для физических лиц и замораживание активов.