Вечером в Новороссийске работают 28 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 18:00 23 сентября топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо продают только в топливные баки автомобилей, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

АИ-100 на заправках нет. АИ-95 доступен на двух АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 27 автозаправочных станциях.

АИ-92 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС «Роснефти» в поселке Верхнебаканском. Дизель доступен на заправках компании на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, Кирилловке и на выезде из города.

У «Лукойла» дизельное топливо отпускают на АЗС на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на Сухумском шоссе и в Глебовском. На заправке на улице Куникова доступны АИ-92 и дизель.

АЗС «Газпрома» в Натухаевской отпускает АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 22:00. На двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке и на Сухумском шоссе доступен дизель. На АЗС Rusoil в Цемдолине есть АИ-92, АИ-95 и дизель, она работает до 23:00.

Также дизель отпускают АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском, «Уфим-нефти», PNB в Кирилловке и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. АИ-92 доступен на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской.

Еще восемь автозаправочных станций в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Мария Удовик