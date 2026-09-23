Вечером в Новороссийске работают 28 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 18:00 23 сентября топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо продают только в топливные баки автомобилей, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.
Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ
АИ-100 на заправках нет. АИ-95 доступен на двух АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 27 автозаправочных станциях.
АИ-92 и дизельное топливо можно приобрести на АЗС «Роснефти» в поселке Верхнебаканском. Дизель доступен на заправках компании на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, Кирилловке и на выезде из города.
У «Лукойла» дизельное топливо отпускают на АЗС на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на Сухумском шоссе и в Глебовском. На заправке на улице Куникова доступны АИ-92 и дизель.
АЗС «Газпрома» в Натухаевской отпускает АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 22:00. На двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке и на Сухумском шоссе доступен дизель. На АЗС Rusoil в Цемдолине есть АИ-92, АИ-95 и дизель, она работает до 23:00.
Также дизель отпускают АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском, «Уфим-нефти», PNB в Кирилловке и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. АИ-92 доступен на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской.
Еще восемь автозаправочных станций в Новороссийске временно не отпускают топливо.