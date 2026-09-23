Под Новороссийском канализационные воды сливали в море

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора выявило попадание сточных вод в ливневый коллектор с последующим стоком в Черное море в районе Мысхако под Новороссийском. Информация опубликована в официальном сервисе проверок Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проверка была проведена после обращений жителей. Специалисты установили, что с территории канализационной насосной станции КНС-1 на ул. Бирюзовой, 16, сточные воды попадают в расположенный рядом ливневый коллектор, после чего выходят к береговой полосе и стекают в море.

В Росприроднадзоре отметили, что сброс сточных вод в водоохранной зоне запрещен. Расположенные в ней объекты должны быть оборудованы системами, исключающими загрязнение водных объектов.

По итогам проверки ведомство направило МУП «Водоканал города Новороссийска» предостережение о недопустимости нарушения обязательных природоохранных требований.

Наталья Белоштейн