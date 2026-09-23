В Новороссийске реконструируют старейший канализационный коллектор

Старейший канализационный коллектор реконструируют в Новороссийске. Работы охватят участок от улицы Советов по улице Новороссийской Республики до набережной имени Адмирала Серебрякова, 25. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Реконструкция позволит предотвратить утечки на коллекторе, построенном еще в 1937 году, не допустить разрушения сети и исключить риск разлива стоков на рельеф и в море», — заявил мэр.

По его словам, работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в несколько этапов. Общая протяженность первого этапа составляет 178,5 м.

Сейчас реконструкция идет на улице Новороссийской Республики, уже проведены работы по замене колодцев. Специалистами выполнена навивка первого интервала протяженностью 45 м. Работы планируют завершить в максимально сжатые сроки.

Глава Новороссийска призвал жителей и гостей города-героя с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за проведения работ. Мера является необходимой для обеспечения надежности и улучшения качества инфраструктуры Новороссийска.

Алина Зорина