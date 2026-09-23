На Кубани оставили в силе приговор сочинскому судмедэксперту

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Сочи в отношении заведующего отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Максима Соболевского, осужденного за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соболевский был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься экспертной деятельностью в течение двух лет. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения наказания.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в мае 2024 года Соболевский, присутствуя при исследовании тела погибшего после драки, выдвинул версию о том, что причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения, не связанное напрямую с полученными повреждениями.

На следующий день, как установил суд, при проведении экспертизы другого тела он заменил часть гистологического материала на образцы от умершего с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». Таким образом, по мнению суда, было подготовлено ложное заключение о причине смерти погибшего после драки.

Соболевский настаивал, что замена материалов произошла случайно, однако суд счел эту версию опровергнутой совокупностью доказательств. В краевой инстанции приговор оставили без изменений. Он вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн