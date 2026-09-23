Власти Великобритании занимаются «нагнетанием русофобских настроений», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, аналогичную с Британией позицию заняли Германия, Франция и еще несколько стран Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который обвинил Россию в распространении дезинформации. «Нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается»,— отреагировал представитель Кремля.

Во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН господин Бернэм анонсировал создание в Великобритании нового центра информационной безопасности. Новая структура будет выявлять и нейтрализовывать информационные атаки. Британские власти неоднократно говорили об угрозе со стороны России. По версии МИД РФ, Великобритания придерживается «остро конфронтационной линии». Глава российского МИДа Сергей Лавров при этом считает, что влияние Великобритании на геополитические события заметно снизилось.