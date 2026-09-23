Песков: Британия нагнетает русофобские настроения
Власти Великобритании занимаются «нагнетанием русофобских настроений», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, аналогичную с Британией позицию заняли Германия, Франция и еще несколько стран Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который обвинил Россию в распространении дезинформации. «Нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается»,— отреагировал представитель Кремля.
Во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН господин Бернэм анонсировал создание в Великобритании нового центра информационной безопасности. Новая структура будет выявлять и нейтрализовывать информационные атаки. Британские власти неоднократно говорили об угрозе со стороны России. По версии МИД РФ, Великобритания придерживается «остро конфронтационной линии». Глава российского МИДа Сергей Лавров при этом считает, что влияние Великобритании на геополитические события заметно снизилось.
Еще в июле 2020 года в Великобритании обсуждали, как перестроить борьбу с дезинформацией: авторы одного из докладов предлагали возложить противодействие недостоверному контенту на MI5 — британскую контрразведку. В той же работе рекомендовалось выстроить постоянную коммуникацию правительства с социальными сетями и разработать программу отслеживания и противодействия недостоверному контенту с четкими временными рамками.
Эти предложения показывают, что тема передачи функций противодействия дезинформации на уровень спецслужб и координации с платформами обсуждалась в британской экспертной среде задолго до текущих заявлений. Обсуждение шло в связке с темами выборов, хакерских атак и влияния иностранных акторов, что задавало рамку восприятия информационных операций как угрозы национальной безопасности.