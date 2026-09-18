МИД России выразил протест послу Великобритании из-за поставок оружия Украине
Временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакию вызвали в МИД России. Дипломату выразили протест из-за наращивания Британией поставок Украине БПЛА и других систем вооружений.
По версии МИД России, Лондон придерживается «остро конфронтационной линии», что отдаляет перспективу политического урегулирования российско-украинского военного конфликта. Поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон «ставит себя в положение соучастника» военных действий на стороне Киева, считает министерство.
«Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки... Российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону»,— сообщила пресс-служба российского МИДа.
В конце августа МИД РФ сообщал, что Великобритания передала Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow. В ведомстве предупредили, что Москва может ответить Лондону атакой на любые ее военные объекты.
О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Украина еще повоюет».
В ранее сформулированной российской логике британская поддержка становится основанием для ответных мер в том случае, если поставленное оружие используется для ударов по российской территории. В мае 2024 года Москва заявляла, что тогда объектами возможных ударов могут стать британские военные объекты и техника не только на Украине, но и за ее пределами; тем самым предупреждение адресовано не только Киеву, но и стране — поставщику вооружений.
Британская позиция по этому вопросу публично звучала как признание права Украины атаковать объекты российской военной логистики в соответствии с международным правом и отсутствие возражений против использования для этого британского оружия. В мае 2024 года украинская сторона также сообщала о разрешении Лондона применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по России, после чего дипломатические протесты сопровождались обещаниями «адекватного» или пропорционального ответа.