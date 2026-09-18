МИД России выразил протест послу Великобритании из-за поставок оружия Украине

Временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакию вызвали в МИД России. Дипломату выразили протест из-за наращивания Британией поставок Украине БПЛА и других систем вооружений.

По версии МИД России, Лондон придерживается «остро конфронтационной линии», что отдаляет перспективу политического урегулирования российско-украинского военного конфликта. Поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон «ставит себя в положение соучастника» военных действий на стороне Киева, считает министерство.

«Британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки... Российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону»,— сообщила пресс-служба российского МИДа.

В конце августа МИД РФ сообщал, что Великобритания передала Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow. В ведомстве предупредили, что Москва может ответить Лондону атакой на любые ее военные объекты.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Украина еще повоюет».