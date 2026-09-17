Первый морской лорд Британии заявил о критической угрозе со стороны России
Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании генерал сэр Гвин Дженкинс заявил о критической угрозе со стороны России в Атлантике и на Крайнем Севере, передает The Times. По словам генерала, «Россия как никогда активно ищет уязвимости и составляет карту британских подводных коммуникаций».
Гвин Дженкинс
Фото: Aaron Chown / Reuters
Во время речи на симпозиуме в Лондоне, названной «Битва за Атлантику», сэр Гвин заявил, что в случае потенциального военного столкновения Россия в первый же день может полностью перерезать все трансатлантические кабели, соединяющие Великобританию с остальным миром. По его словам, у России есть современные подлодки, «которые все сложнее отслеживать», высокоточное оружие и специализированные глубоководные аппараты для разведки, диверсий и работы с донной инфраструктурой.
Как утверждает сэр Гвин, в среднем британскому флоту каждую неделю приходится задействовать по два корабля исключительно для отслеживания перемещений российских подлодок, разведывательных кораблей и «теневого флота». Генерал призвал к скорейшему созданию более мощного и «смертоносного» гибридного флота.
Уязвимость подводных коммуникаций требует не только обнаруживать повреждения, но и заранее выявлять подлодки и другие суда, способные действовать у кабелей и трубопроводов. Именно поэтому Великобритания и Норвегия планируют совместно эксплуатировать фрегаты Type 26: их задачами должны стать противолодочная борьба и защита критически важной подводной инфраструктуры. Такая схема показывает, что защита строится вокруг постоянного наблюдения и патрулирования, а не только вокруг восстановления кабелей после аварии.
Механизмы наблюдения уже применялись ранее. В апреле 2026 года Великобритания в течение месяца отслеживала российские подлодки в Северной Атлантике и сочла их угрозой для инфраструктуры, однако тогда же сообщалось об отсутствии доказательств нанесенного ей ущерба. Еще в октябре 2022 года британское правительство поручало военно-морскому флоту обследовать подводные трубопроводы и кабели на фоне опасений о возможном минировании.