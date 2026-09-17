Первый морской лорд Британии заявил о критической угрозе со стороны России

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании генерал сэр Гвин Дженкинс заявил о критической угрозе со стороны России в Атлантике и на Крайнем Севере, передает The Times. По словам генерала, «Россия как никогда активно ищет уязвимости и составляет карту британских подводных коммуникаций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гвин Дженкинс

Фото: Aaron Chown / Reuters Гвин Дженкинс

Фото: Aaron Chown / Reuters

Во время речи на симпозиуме в Лондоне, названной «Битва за Атлантику», сэр Гвин заявил, что в случае потенциального военного столкновения Россия в первый же день может полностью перерезать все трансатлантические кабели, соединяющие Великобританию с остальным миром. По его словам, у России есть современные подлодки, «которые все сложнее отслеживать», высокоточное оружие и специализированные глубоководные аппараты для разведки, диверсий и работы с донной инфраструктурой.

Как утверждает сэр Гвин, в среднем британскому флоту каждую неделю приходится задействовать по два корабля исключительно для отслеживания перемещений российских подлодок, разведывательных кораблей и «теневого флота». Генерал призвал к скорейшему созданию более мощного и «смертоносного» гибридного флота.

Алена Миклашевская