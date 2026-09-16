Влияние Великобритании на геополитические события заметно снизилось, убежден глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, находясь в составе Совета Безопасности ООН, страна не принимает значимых решений.

«И я не знаю, что будет со страной, которая называется Великобритания. Там сейчас кельты хотят проводить референдум, готовят. Но мы не за то, чтобы кого-то выгонять из числа постоянных членов Совета Безопасности. Хотя, конечно, масштаб Британской империи, когда она входила в состав СБ в год образования ООН, конечно, померк и сузился максимально» — сообщил Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

Выступая на том же форуме, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ряд стран использует российские ракеты, при этом называя страну «отсталой». Отдельно Мария Захарова выделила и Великобританию. По ее словам, у нее «никогда не было и не будет» своих ракетных программ.