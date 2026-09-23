Екатерина Колокольцева возглавила Южную электронную таможню

С 23 сентября Екатерина Колокольцева назначена начальником Южной электронной таможни. Соответствующее решение принял руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев. Ранее она занимала должность первого заместителя начальника Новороссийской таможни, сообщает пресс-служба ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

На службу в таможенные органы Екатерина Колокольцева поступила в июле 2004 года, начав карьеру с должности государственного таможенного инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Калужской таможни.

С августа 2024 по март 2026 года занимала должности первого заместителя начальника Калужской таможни, заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления и первого заместителя начальника Новороссийской таможни. С 3 марта 2026 года госпожа Колокольцева исполняла обязанности начальника Южной электронной таможни.

Алина Зорина