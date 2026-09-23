На территории заповедника «Утриш» за год зафиксировали более 100 случаев падения БПЛА

Более 100 случаев падения беспилотников зафиксировано на территории государственного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае с октября 2025 года. В 14 случаях падение БПЛА сопровождалось пожарами, общая площадь которых составила 71,7 га. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Дмитрий Онохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Последний крупный пожар произошел 8 сентября. После атаки с применением беспилотников на территории «Утриша» одновременно возникли пять очагов возгорания общей площадью 7,28 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, полностью ликвидировать пожар удалось 14 сентября.

«Всего с октября 2025 года по настоящее время отмечено более 100 падений БПЛА, из них 14 привели к пожарам. Всего от атак БПЛА пожар охватил 71,7 га»,— говорится в официальном ответе заповедника на запрос ТАСС.

После пожара специалисты провели предварительное обследование территории, определили площадь поврежденных участков и количество деревьев, получивших повреждения до степени прекращения роста. В ближайшие три месяца запланировано лесопатологическое обследование, которое должно установить площади лесов с нарушенной или утраченной устойчивостью.

Сведений о гибели животных в результате пожара 8 сентября в заповеднике не зафиксировали. В «Утрише» объяснили это особенностями поведения животных в период сезонной засухи. Травоядные в это время перемещаются к участкам с более сочной растительностью, вслед за ними меняют места обитания хищники, а почвенные организмы уходят в нижние горизонты почвы. Кроме того, животные способны обнаруживать запах дыма на значительном расстоянии и покидать опасные участки.

Государственный природный заповедник «Утриш» был учрежден в 2010 году. Его территория расположена в границах Новороссийска и Анапы. Заповедник занимает 9,91 тыс. га земельно-лесного фонда и 1,43 тыс. га морской акватории. Экосистемы «Утриша» относятся к сухим восточно-средиземноморским субтропикам и отличаются значительным количеством эндемичных и реликтовых видов растений, сохранившихся с третичного периода.

Вячеслав Рыжков