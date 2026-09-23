В Анапе утром 23 сентября работают 27 АЗС

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 09:30 мск, в Анапе работают 27 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 21 заправке, АИ-95 доступен на 20 АЗС, дизельное топливо — на 27 станциях, АИ-100 в наличии нет. На 10 автозаправочных станциях по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. На 19 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 л — на 13 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 л — на 4 АЗС; ДТ по 50 л — на 2 АЗС; ДТ по 60 л — на 5 АЗС).

В течение дня информация о наличии бензина на автозаправочных станциях может меняться. Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок, по данным администрации, это поможет обеспечить доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.

Алина Зорина