Власти Краснодара назвали участки с подтоплениями после сильных дождей

Все участки Краснодара, где во время сильных осадков фиксируются подтопления, находятся в Прикубанском внутригородском округе. Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города, скопление ливневых вод регулярно возникает в поселке Российском, Музыкальном микрорайоне и еще на нескольких участках улично-дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В поселке Российском вода скапливается на улицах имени Комарова, Академика Королева и Дружной, а также на пересечении Автомобильной и Ростовского шоссе. В Музыкальном микрорайоне подтопления фиксируются на улицах имени Мусоргского, Агрохимической, Ангарской, проезде Ангарском, улицах имени Шаляпина и Есенина.

Еще один проблемный участок находится на пересечении Московской и Гомельской. При залповых дождях существующая ливневая канализация не успевает отводить весь объем воды, после чего она уходит постепенно. Подтопления также наблюдаются на улице Российской в районе пересечения с Ангарской.

Для откачки воды на указанные участки направляется специализированная техника. На Российской в районе Гаражного переулка одновременно реконструируется ливневая насосная станция КНС №3. После завершения работ участок сети от улицы имени Петра Метальникова до Ангарской должен работать в штатном режиме.

Власти отмечают, что в последние годы ряд очагов подтопления удалось ликвидировать после строительства и реконструкции объектов ливневой канализации. В частности, после реконструкции насосной станции на улице имени Ягодина проблема была устранена на Тенистой, бульваре Строителей и на участке Российской от улицы имени Петра Метальникова до Пригородной.

Подтопления также ликвидировали после строительства сетей и насосных станций на Тополиной, Беговой, Конгрессной и улице имени Мурата Ахеджака. В 2026 году завершены аналогичные работы на Выездной в поселке Знаменском и Воронежской.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,3 млрд руб. При этом комплексная схема развития системы ливневого водоотведения города пока находится на стадии корректировки и согласования.

Нурий Бзасежев