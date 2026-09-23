В Петербурге средний доход при смене профессии вырос на 30%

С начала 2026 года петербуржцы сменили профессию примерно по 3 тыс. различным карьерным сценариям. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцы с начала года сменили профессию по 3 тыс. карьерных сценариев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербуржцы с начала года сменили профессию по 3 тыс. карьерных сценариев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего жители города обновили более 650 тыс. резюме. Тенденция охватила представителей свыше 500 профессий.

«Наша аналитика показывает, что в 2026 году сотрудники стали активнее менять профессии и выходить на новые для себя роли. Например, люди достаточно часто переходят из физического труда на так называемые "офисные профессии". Средний прирост дохода при карьерном переходе в этом году составляет 30%»,— отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

Среди наиболее распространенных карьерных переходов — смена профессии грузчика на работу кладовщиком, комплектовщиком или начальником склада. Средний доход при таком переходе увеличивается с 66,6 тыс. до 104,2 тыс. рублей. Слесари переходят на должности начальников участков, где зарплата растет с 84 тыс. до 110 тыс. рублей.

Официанты чаще переходят в менеджеры по продажам: средний доход при этом увеличивается с 40 тыс. до 110 тыс. рублей. Кассиры осваивают профессию бухгалтера, переходя с дохода около 30 тыс. на 90 тыс. рублей.

Меняются карьерные траектории и в ИТ-сфере. Компьютерные мастера переходят в backend-разработчики и инженеры-программисты, увеличивая средний доход с 98,5 тыс. до 200,5 тыс. рублей. Системные администраторы становятся руководителями отделов ИТ-инфраструктуры — их доход в среднем вырастает с 70 тыс. до 140 тыс. рублей.

Frontend-разработчики переходят в fullstack-разработчики, где средний доход составляет 300,8 тыс. рублей против 150,5 тыс. рублей на прежней позиции. Дата-сайентисты осваивают профессию ML-инженеров: их доход при таком переходе увеличивается с 200,8 тыс. до 400 тыс. рублей и более.

Матвей Николаев