На КАД у Ломоносова до 21 октября ограничат движение из-за ремонта

На участке КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» введут ограничения движения. Работы по устранению колейности продлятся с 25 сентября по 21 октября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать на внешнем кольце КАД с 115-го по 103-й километр. На участке будут поэтапно перекрывать две полосы движения, а на оставшейся полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч.

«Будут перекрыты две полосы движения, а по одной полосе, оставшейся свободной, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы. Перекрывать полосы будут поэтапно, захватками протяжённостью до 2,5 километров»,— уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Участок расположен недалеко от Ломоносова. Работы будут проводить поэтапно на отрезках протяженностью до 2,5 км.

Матвей Николаев