Ввод жилья за 8 месяцев в Новгородской области упал на 31%

За январь-август 2026 года ввод жилья в Новгородской области составил 184,7 тысяч кв. м. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, за 8 месяцев 2026 года введено 27 тысяч кв. м. в многоквартирных домах и 157,7 тысяч индивидуальных жилищных строений или 85% от всего сданного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новгородской области объем ввода жилья упал на 31% за восемь месяцев этого года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Новгородской области объем ввода жилья упал на 31% за восемь месяцев этого года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья упал на 31 %. То есть в 2025 году было сдано в эксплуатацию 267,8 тысячи кв. м.

Мария Одностеблец