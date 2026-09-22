В Петербурге женщину приговорили к семи годам колонии за убийство матери

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Анну Уланову к семи годам лишения свободы за убийство собственной матери. Об этом 22 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что в период с 7 по 8 августа 2025 года Уланова, находясь в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись с матерью, нанесла ей не менее 44 ударов. Женщина использовала складной нож и тупой предмет. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уланова частично признала вину и заявила в суде, что действовала в состоянии аффекта.

Суд назначил ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Матвей Николаев