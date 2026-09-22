Избирком Новгородской области подвел итоги выборов в Госдуму

Избирательная комиссия Новгородской области подвела окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом 22 сентября на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явка на выборах в Госдуму в Новгородской области составила 44,2%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Явка на выборах в Госдуму в Новгородской области составила 44,2%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По ее словам, выборы в регионе состоялись и признаны действительными. В голосовании приняли участие 205 805 жителей Новгородской области, явка составила 44,2%. Дистанционно проголосовали 49 650 избирателей, или 94,42% от зарегистрированных для участия в ДЭГ.

Среди кандидатов на выборах в Госдуму Артем Кирьянов от «Единой России» получил 32,74% голосов. Ольга Ефимова от КПРФ набрала 16,96%, Николай Безверхов от ЛДПР — 9,53%, Илья Приходько от «Новых людей» — 8,99%, Алла Хорошевская от «Справедливой России» — 8,73%, Виктор Шалякин от «Яблока» — 6,56%.

Сергей Зубарев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получил 5,51% голосов, Владислав Базыльников от «Коммунистов России» — 4,64%, Елена Максимова от партии «Зеленые» — 3,16%.

По партийным спискам в Новгородской области «Единая Россия» получила 40,1% голосов. КПРФ набрала 17,79%, «Новые люди» — 11,69%, ЛДПР — 11,58%, «Справедливая Россия» — 7,64%, «Партия пенсионеров» — 4,77%.

Партия «Зеленые» получила 1,59% голосов, «Коммунисты России» — 1,19%, «Родина» — 0,87%, «Партия прямой демократии» — 0,37%.

Матвей Николаев