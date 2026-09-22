Избирком Новгородской области подвел итоги выборов в Госдуму
Избирательная комиссия Новгородской области подвела окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом 22 сентября на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева.
Явка на выборах в Госдуму в Новгородской области составила 44,2%
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По ее словам, выборы в регионе состоялись и признаны действительными. В голосовании приняли участие 205 805 жителей Новгородской области, явка составила 44,2%. Дистанционно проголосовали 49 650 избирателей, или 94,42% от зарегистрированных для участия в ДЭГ.
Среди кандидатов на выборах в Госдуму Артем Кирьянов от «Единой России» получил 32,74% голосов. Ольга Ефимова от КПРФ набрала 16,96%, Николай Безверхов от ЛДПР — 9,53%, Илья Приходько от «Новых людей» — 8,99%, Алла Хорошевская от «Справедливой России» — 8,73%, Виктор Шалякин от «Яблока» — 6,56%.
Сергей Зубарев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получил 5,51% голосов, Владислав Базыльников от «Коммунистов России» — 4,64%, Елена Максимова от партии «Зеленые» — 3,16%.
По партийным спискам в Новгородской области «Единая Россия» получила 40,1% голосов. КПРФ набрала 17,79%, «Новые люди» — 11,69%, ЛДПР — 11,58%, «Справедливая Россия» — 7,64%, «Партия пенсионеров» — 4,77%.
Партия «Зеленые» получила 1,59% голосов, «Коммунисты России» — 1,19%, «Родина» — 0,87%, «Партия прямой демократии» — 0,37%.