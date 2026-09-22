Готовность энергетики Петербурга к отопительному сезону достигла 99%

В Санкт-Петербурге подготовили 162,1 тыс. тонн жидкого топлива к отопительному сезону 2026/2027 годов. Запас мазута и дизельного топлива соответствует 100% установленного плана, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Алексей Муровец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург полностью выполнил план по запасам жидкого топлива перед зимой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург полностью выполнил план по запасам жидкого топлива перед зимой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Теплоснабжающие организации должны завершить все мероприятия и получить паспорта готовности до 1 ноября 2026 года. При этом объекты энергетики уже готовы на 99%.

Объекты газоснабжения и электроснабжения планируют полностью подготовить к 1 октября. Уровень газификации Петербурга сейчас составляет 95,86%.

Дата начала отопительного сезона будет определена с учетом прогноза Гидрометцентра. В первую очередь тепло начнут подавать в школы, детские сады и больницы.

В 2026 году на развитие энергетического комплекса Петербурга планируется направить 115 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей предусмотрены в городском бюджете.

Матвей Николаев