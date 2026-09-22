«Метрострой» объявил аукцион на аренду техники для пяти объектов метро Петербурга
«Метрострой Северной столицы» объявил аукцион на аренду строительной и другой техники для работ на нескольких объектах петербургского метро. Начальная стоимость закупки составляет 400 млн рублей, пишет «Фонтанка».
«Метрострой Северной столицы» намерен арендовать технику для новых участков метро
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В перечень объектов вошел участок коричневой линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная», а также вестибюль станции «Лиговский проспект-2» и первый вестибюль станции «Театральная».
Кроме того, технику планируют использовать при строительстве участка фиолетовой линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Коломяжская» и участка зеленой линии от станции «Беговая» до станции «Каменка».
Строительство коричневой и зеленой линий уже ведется. При этом вестибюль «Театральной» пока находится на стадии подготовки: место для него на площади Темирканова определили только недавно. Сама станция уже построена под землей.