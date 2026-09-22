«Метрострой» объявил аукцион на аренду техники для пяти объектов метро Петербурга

«Метрострой Северной столицы» объявил аукцион на аренду строительной и другой техники для работ на нескольких объектах петербургского метро. Начальная стоимость закупки составляет 400 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Метрострой Северной столицы» намерен арендовать технику для новых участков метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ «Метрострой Северной столицы» намерен арендовать технику для новых участков метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В перечень объектов вошел участок коричневой линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная», а также вестибюль станции «Лиговский проспект-2» и первый вестибюль станции «Театральная».

Кроме того, технику планируют использовать при строительстве участка фиолетовой линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Коломяжская» и участка зеленой линии от станции «Беговая» до станции «Каменка».

Строительство коричневой и зеленой линий уже ведется. При этом вестибюль «Театральной» пока находится на стадии подготовки: место для него на площади Темирканова определили только недавно. Сама станция уже построена под землей.

Матвей Николаев