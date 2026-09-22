Суд приостановил работу кафе на Карповке после двух случаев гастроэнтерита
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 25 суток деятельность кафе «Солнечный день» на набережной реки Карповки. Решение связано с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленными Роспотребнадзором. Об этом 22 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Кафе «Солнечный день» в Петербурге приостановит работу на 25 суток из-за нарушений
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Ранее среди посетителей заведения зарегистрировали два случая гастроэнтерита. В ходе проверки специалисты обнаружили ряд нарушений санитарных требований.
В частности, в кафе не хватало моечного оборудования, а в одном из помещений отсутствовала раковина для мытья рук. Кроме того, проверяющие обнаружили загрязненные полы и холодильное оборудование. В моечной производственного помещения не было воды из-за неисправности крана.
Также в заведении не проводили ежедневный осмотр сотрудников. При проверке кафе не смогло предоставить личные медицинские книжки работников.
По итогам проверки с реализации сняли 23,7 кг продукции.
Представитель управляющего кафе ООО «СД-Урал» признала вину. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности заведения сроком на 25 суток.