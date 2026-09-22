В Петербурге на торги выставили бывший гипермаркет «Карусель» у «СКА-Арены»

В Санкт-Петербурге на торги выставили бывший гипермаркет «Карусель», расположенный напротив «СКА-Арены» в Московском районе. Об этом сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РАД выставил на продажу бывшую «Карусель» напротив «СКА-Арены»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ РАД выставил на продажу бывшую «Карусель» напротив «СКА-Арены»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Объект продается с готовой концепцией редевелопмента, предполагающей создание делового комплекса с торговой, офисной и общественной функциями.

Четырехэтажное здание 2007 года постройки расположено на Кузнецовской улице, 31, литера А. Его общая площадь составляет 26,59 тыс. кв. м. Вместе со зданием на торги выставлен земельный участок площадью 2,2 га с видом разрешенного использования для размещения объектов торговли.

Матвей Николаев