КПРФ не получила ни одного мандата на выборах в Горсовет Калининграда

Калининградское областное отделение КПРФ не получило ни одного мандата по итогам выборов в Горсовет Калининграда нового созыва. Окончательные результаты голосования областная избирательная комиссия подвела 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПРФ не смогла пробиться в Горсовет Калининграда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ КПРФ не смогла пробиться в Горсовет Калининграда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 29 из 30 одномандатных округов победили кандидаты от «Единой России». Единственный мандат, который достался другой партии, получил представитель «Новых людей» Сергей Горохов, победивший в округе №10. Он — калининградский спортсмен и боксер, чемпион мира по версии UBO, также возглавляет благотворительный фонд «Сердца трех».

В прежнем созыве Горсовета КПРФ была представлена шестью депутатами, а «Единая Россия» имела 22 мандата. По итогам нынешних выборов количество представителей «Единой России» увеличилось до 29, тогда как КПРФ не смогла провести в городской представительный орган ни одного кандидата.

Таким образом, в новом составе Горсовета Калининграда будут представлены 29 депутатов от «Единой России» и один депутат от «Новых людей».

Матвей Николаев