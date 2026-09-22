В СКФО 40% жителей используют ИИ для подготовки к собеседованиям

В Северо-Кавказском федеральном округе около 40% жителей используют искусственный интеллект, чтобы подготовиться к собеседованию. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Еще 18% опрошенных жителей округа наиболее значимой помощью цифровых инструментов считают генерацию возможных вопросов работодателя, 17% — возможность повысить уверенность в себе, по 12% — быстрый анализ требований вакансии и сопоставление их со своим опытом, а также тренировку ответов с мгновенной обратной связью. Кроме того, 10% обращаются к ИИ за советами по самопрезентации, 9% — за подбором примеров из своего опыта под конкретную вакансию.

По всей России цифровые инструменты при подготовке к собеседованиям наиболее активно применяют молодые специалисты. Как следует из данных опросов, среди соискателей в возрасте 18–24 лет к помощи искусственного интеллекта обращаются 65%, тогда как в категории 55 лет и старше — 26%.

Среди российских городов-миллионников лидером по вовлеченности в использование ИИ оказалась Казань. Там к помощи алгоритмов перед собеседованием прибегают 59% жителей. Второе место занял Воронеж с показателем 50%, третье — Краснодар, где ИИ используют 48% респондентов. Реже всего нейросети на этом этапе применяют в Самаре (35%) и Омске (36%). При этом активно пользуются ИИ лишь 4% омичей, остальные 32% задействуют его время от времени.

Молодые специалисты от 18 до 24 лет основательнее других готовятся к первой встрече с потенциальным работодателем. Среднее время их подготовки составляет 2,4 часа. С возрастом показатель снижается: специалисты 35–44 лет уделяют подготовке чуть менее двух часов.

Константин Соловьев