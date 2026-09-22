Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Коми

Два человека погибли при пожаре в деревянном двухэтажном многоквартирном доме в поселке Выльтыдор Республики Коми. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Пожар произошел 22 сентября в квартире дома на Дачной улице. Во время тушения спасатели обнаружили тело 68-летнего хозяина квартиры. Его 82-летняя соседка скончалась от отравления угарным газом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара, после чего дадут произошедшему уголовно-правовую оценку.

Матвей Николаев