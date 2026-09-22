В Петербурге мужчина поджег машину соседки из-за «порчи»

В Красносельском районе Петербурга полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Haval. По словам задержанного, сосед якобы навел на него «порчу», сообщила пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль загорелся ночью 21 сентября возле одного из участков на 10-й линии СНТ «Торики-2». Полицейские обнаружили у машины выгоревшее подкапотное пространство. 41-летняя владелица оценила ущерб в 2,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Подозреваемого задержали на 9-й линии СНТ. По данным полиции, причиной поджога стал межличностный конфликт. На видео задержанный объясняет свои действия тем, что сосед якобы «наслал порчу».

«Он на меня наслал порчу. Меня чуть не убило током на днях, пролетел колпак с трубы, чуть дом не сгорел, пропали тормоза»,— говорит подозреваемый на камеру.

Мужчина признал вину. После доставления в отдел полиции в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Карина Дроздецкая