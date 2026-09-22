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ВККС рекомендовала зампреда арбитражного суда Петербурга в Верховный суд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала заместителя председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Наталью Судас на должность судьи Верховного суда РФ. Она может войти в состав Судебной коллегии по гражданским делам, сообщает РАПСИ.

Наталья Судас может войти в состав Судебной коллегии по гражданским делам

Наталья Судас может войти в состав Судебной коллегии по гражданским делам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наталья Судас может войти в состав Судебной коллегии по гражданским делам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение огласил председатель ВККС Владимир Попов. Кандидатуру Судас поддержал председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Как отметил докладчик, общий юридический стаж Натальи Судас превышает 26 лет. Она участвует в работе органов судейского сообщества и входит в Совет судей Санкт-Петербурга.

Госпожа Судас занимает должность заместителя председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2021 года. На шестилетний срок она была назначена указом президента от 16 августа 2021 года.

Теперь кандидатуре госпожи Судас предстоит пройти рассмотрение президентской комиссией. В случае дальнейшего одобрения вопрос о ее назначении будет рассматривать Совет Федерации.

Карина Дроздецкая

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