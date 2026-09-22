Двое сотрудников петербургского «Водоканала» получили сроки за взятки

Невский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам и четырем с половиной годам колонии строгого режима Анатолия Вдовина и Александра Томпофольского по делу о получении взяток за невыявление нарушений при строительном контроле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, им назначили штрафы в размере 4 млн и 2,3 млн рублей соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За вознаграждение сотрудники "Водоканала" скрывали нарушения при проверках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За вознаграждение сотрудники "Водоканала" скрывали нарушения при проверках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, с января 2021 года по май 2022-го Вдовин создал и возглавил организованную группу из сотрудников «Водоканала». За вознаграждение они скрывали нарушения при проверках, обеспечивая таким образом подписание необходимых актов технического освидетельствования.

В частности, Вдовин получил 50 тыс. рублей за сокрытие нарушений на объекте «Научный центр» на Благодатной улице. В дальнейшем он получал взятки от представителей еще девяти организаций — от 50 тыс. до 280 тыс. рублей. Кроме того, за сокрытие самовольного подключения к системе холодного водоснабжения и внесение недостоверных данных в документы ему передали 320 тыс. и 500 тыс. рублей.

Вдовин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо лишения свободы и штрафа, суд на шесть лет запретил ему заниматься деятельностью, связанной со строительным контролем сетей и сооружений централизованных систем водоснабжения и канализации. В доход государства конфисковано 1,125 млн рублей.

Томпофольский также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима, штраф 2,3 млн рублей и четырехлетний запрет на деятельность в сфере строительного контроля сетей и сооружений централизованных систем водоснабжения и канализации. Томпофольский был взят под стражу в зале суда.

Карина Дроздецкая