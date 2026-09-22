Делегация Минкульта КНДР примет участие в форуме в Петербурге

Делегация Министерства культуры КНДР во главе с министром Хен Ун-чхолем прибудет в Петербург для участия в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Самолет с делегацией вылетел из Пхеньяна 21 сентября. По данным ЦТАК, перед вылетом Хен Ун-чхоля проводили вице-министр культуры Пак Кенчхоль и исполняющий обязанности посла России в КНДР Владимир Топеха.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 24–26 сентября. В этом году его тема — «Объединенные культуры — общие ценности». В прошлом году делегация КНДР также участвовала в форуме. Ее возглавлял министр культуры страны Сын Чон Гю.

Карина Дроздецкая