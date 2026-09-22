Утром 22 сентября в Анапе работают 26 АЗС

По состоянию на 09:30 мск 22 сентября в Анапе функционируют 26 автозаправочных станций. На семи из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 19 АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в баки по литражу: на 12 заправках АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 литров, на 4 — по 40 литров (92, 95 и ДТ), на 3 — дизельное топливо по 50 литров, на 5 — по 60 литров. АИ-92 есть в наличии на 21 АЗС, АИ-95 — на 19, дизельное топливо — на всех 26 заправках. АИ-100 временно отсутствует. Информация актуальна на 09:30 мск и в течение дня может меняться.

Власти призвали жителей не закупать топливо впрок — это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.

Алина Зорина