В аэропорту Сочи задерживаются 57 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 57 рейсов (30 на вылет и 27 на прилет). Соответствующая информация отражена на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На более десяти часов вылет задерживается у 18 рейсов: по одному в Казань, Новосибирск, Уфу и Екатеринбург, по два — в Самару и Омск. Еще три самолета не могут вылететь в Ижевск и Тюмень, а четыре — в Челябинск.

Совершить посадку не могут 15 рейсов. Среди них: по одному из Новосибирска, Омска и Ижевска, по два — из Самары, Челябинска и Казани, три — из Перми и Екатеринбурга.

Мария Хоперская