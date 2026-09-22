Жителя Севастополя задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В Севастополе задержан гражданин России 1994 года рождения, подозреваемый в сборе данных об объектах Черноморского флота. Как пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦОС ФСБ, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант состоял в группе запрещенной в РФ террористической организации в мессенджере, где вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию он снимал на мобильный телефон объекты Черноморского флота, расположенные в Севастополе.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Отмечается, что задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Сейчас фигурант находится под арестом. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.