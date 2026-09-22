ФСБ задержала жителя Севастополя за разведку на объектах Черноморского флота
ФСБ задержала в Севастополе мужчину, подозреваемого в сборе данных об объектах Черноморского флота РФ. Задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами, заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Возбуждено уголовное дело.
Фигурант — гражданин России 1994 года рождения, другие детали в ФСБ не привели. По версии следствия, мужчина состоял в группе запрещенной в РФ террористической организации в мессенджере Telegram. ФСБ считает, что он вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по его заданию снимал на мобильный телефон объекты ЧФ в Севастополе.
Уголовное дело расследуют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По решению суда мужчина отправлен под арест. В совокупности ему грозит лишение свободы сроком вплоть до пожизненного. В ЦОС подчеркнули, что задержанный «сотрудничает со следствием и дает признательные показания».
В январе и сентябре 2025 года ФСБ связывала аналогичный сбор сведений с передачей украинским кураторам данных о постах наблюдения, ПВО и местах дислокации кораблей Черноморского флота. По версии ведомства, фотографии объектов использовались для планирования ракетных атак, поэтому съемка военной инфраструктуры в таких делах рассматривается не как самостоятельный эпизод, а как звено в передаче целеуказания.
В опубликованных в январе 2025 года материалах ФСБ говорилось, что подозреваемый сам вступил в переписку через Telegram с координатором украинской разведки. В августе 2026 года ведомство также сообщало о вербовке севастопольца через Telegram и заданиях по созданию тайников с компонентами взрывных устройств.