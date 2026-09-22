ФСБ задержала жителя Севастополя за разведку на объектах Черноморского флота

ФСБ задержала в Севастополе мужчину, подозреваемого в сборе данных об объектах Черноморского флота РФ. Задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами, заявили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Фигурант — гражданин России 1994 года рождения, другие детали в ФСБ не привели. По версии следствия, мужчина состоял в группе запрещенной в РФ террористической организации в мессенджере Telegram. ФСБ считает, что он вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по его заданию снимал на мобильный телефон объекты ЧФ в Севастополе.

Уголовное дело расследуют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По решению суда мужчина отправлен под арест. В совокупности ему грозит лишение свободы сроком вплоть до пожизненного. В ЦОС подчеркнули, что задержанный «сотрудничает со следствием и дает признательные показания».