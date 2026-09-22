Циклон над Белоруссией принесет в Петербург облака и туман

Во вторник, 22 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром в Северной столице возможен туман

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Утром в Северной столице возможен туман

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам синоптика, Северная столица окажется на периферии южного циклона, центр которого днем будет находиться над Белоруссией. На юге Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди.

В Петербурге воздух прогреется до +14…+16 градусов, в Ленинградской области — до +12…+17. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

В среду в Петербурге временами ожидаются дожди. Ночью температура составит +10…+12 градусов, днем — +15…+17.

Карина Дроздецкая