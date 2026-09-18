В предварительном голосовании за нового генсека ООН лидирует Ребека Гринспан
По итогам третьего раунда секретного предварительного голосования за кандидата на пост главы ООН лидирует Ребека Гринспан, бывший вице-президент Коста-Рики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и источники, близкие к процедуре голосования.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
По данным источников, госпожа Гринспан лидирует с небольшим отрывом. Она же была лидером по итогам первого тура голосования, который прошел в июле. Во втором туре, в августе, ее опередила Каролин Родригес-Биркетт, посол Гайаны в ООН.
Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. Предварительные голосования проводятся 15 членами Совбеза ООН для того, чтобы прийти к консенсусу и выделить одного финального кандидата. Число таких голосований не регламентировано. В 2016 году, когда выбирали Антониу Гутерриша, было шесть голосований.
Небольшое лидерство Ребеки Гринспан в закрытом опросе Совета Безопасности ООН не означает избрания: такие голосования помогают членам Совета определить приемлемого кандидата, но не заменяют формальную процедуру. Решающее ограничение — право любого из пяти постоянных членов наложить вето, поэтому даже лидер опроса не сможет пройти дальше без их согласия или как минимум отсутствия голоса против.
Чтобы Совет Безопасности рекомендовал кандидата, ему необходимо заручиться поддержкой не менее девяти из 15 членов при отсутствии голосов против со стороны постоянной пятерки. После этого кандидатуру еще должна утвердить Генеральная Ассамблея ООН, так что результат предварительного раунда — это сигнал о расстановке поддержки, а не окончательный выбор.