В предварительном голосовании за нового генсека ООН лидирует Ребека Гринспан

По итогам третьего раунда секретного предварительного голосования за кандидата на пост главы ООН лидирует Ребека Гринспан, бывший вице-президент Коста-Рики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и источники, близкие к процедуре голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

По данным источников, госпожа Гринспан лидирует с небольшим отрывом. Она же была лидером по итогам первого тура голосования, который прошел в июле. Во втором туре, в августе, ее опередила Каролин Родригес-Биркетт, посол Гайаны в ООН.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. Предварительные голосования проводятся 15 членами Совбеза ООН для того, чтобы прийти к консенсусу и выделить одного финального кандидата. Число таких голосований не регламентировано. В 2016 году, когда выбирали Антониу Гутерриша, было шесть голосований.

Алена Миклашевская