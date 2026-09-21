Такой генсек нам не нужен

Украина станет одной из ключевых тем на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе стартующей 22 сентября недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Накануне общеполитической дискуссии в Нью-Йорке Москва выступила с беспрецедентно жесткой критикой уходящего генсека ООН Антониу Гутерриша, обвинив его в антироссийской позиции и подрыве роли ООН в украинском урегулировании. На этом фоне лидирующая в борьбе за кресло генсека представитель Гайаны Родригес-Биркетт пообещала в конфликте на Украине опираться на Устав ООН и помочь провести в стране новые выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: David R Martin / AP Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: David R Martin / AP

Открывшаяся в Нью-Йорке в понедельник, 21 сентября, неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН станет главной площадкой глобальной дискуссии по украинскому конфликту, мирное урегулирование которого пока не просматривается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который выступит на Генассамблее 26 сентября, перед поездкой в Нью-Йорк подтвердил, что Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине и будет ждать новых предложений, но при этом «иллюзий больших не питает».

Как заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, график рабочих встреч Сергея Лаврова в Нью-Йорке, которых «будет очень много», пока прорабатывается и одной из них может стать общение с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Марии Захаровой, «тема ситуации вокруг Украины является одной из центральных в повестке всех международных переговоров», в том числе «учитывая то количество фейков и дезинформации, которые вокруг этой темы циркулируют».

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в своих выступлениях и на переговорах, а также в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке Сергей Лавров уделит особое внимание «дезинформационной кампании, связанной с Бучей». «Это будут не только заявления о фальсификациях, которых была куча, но еще и непосредственно подкрепленные материалами общественных расследований тезисы»,— пообещала госпожа Захарова.

Судя по всему, особо не рассчитывая на достижение прорывных договоренностей по Украине на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Москва на этот раз намерена как минимум добиться другой цели.

А именно на основе документального анализа истории о якобы имевших место весной 2022 года «преступлений российских военных в Буче в Киевской области» разоблачить ее как пропагандистский нарратив Запада и раскрыть центральную роль в его создании генсека ООН Антониу Гутерриша.

Подтверждением того, что главное острие критики Москвы в истории с Бучей будет направлено лично против генсека ООН Антониу Гутерриша, полномочия которого истекают 31 декабря 2026 года, стали прозвучавшие в его адрес на прошлой неделе беспрецедентно жесткие заявления российских дипломатов.

Так, состоявшаяся в Москве 17 сентября презентация доклада специально созданного Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов сопровождалась выводами ее участников о том, что ООН во главе с Гутерришем открыто подыграла антироссийской кампании на Украине. Как заявила Мария Захарова, генсек Гутерриш «нарушил базовый для главного административного лица Организации Объединенных Наций принцип нейтральности, попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации». Она напомнила, что «одним из главных сфабрикованных источников про Бучу стал доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в декабре 2022 года».

По словам Марии Захаровой, руководство ООН вовлечено в украинский конфликт «как ангажированная сторона в пользу киевского режима, натовского, западного сообщества».

«Я считаю, что секретариату Организации Объединенных Наций уже не отвертеться. Признание придется сделать. Особенно в свете новых фактов. Это позорное пятно на авторитете ООН придется смывать долго»,— предупредила госпожа Захарова.

«Гутерриш осознанно увиливает от предоставления каких-либо подтвержденных документов, связанных с Бучей, которые докажут необоснованность его обвинений. Его аппарат и сам Гутерриш максимально стремятся увильнуть или, по сути, бегать от российской делегации»,— продолжил тему в интервью «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В свою очередь, глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью «Интерфаксу» сообщил, что Россия рассчитывает на изменение нынешнего подхода ООН к украинскому урегулированию при новом руководителе этой организации. «Украинский сюжет превратился в некий "конвейер" для отработки ооновцами двойных стандартов. Любые инсинуации в адрес России подхватывались ими без каких-либо проверок, а комментарии с нашей стороны попросту игнорировались»,— заявил Кирилл Логвинов.

«Хотелось бы надеяться, что при новом руководителе ООН практикуемый подход будет пересмотрен. В том числе от этого будет зависеть и возможность задействования какого-либо потенциала ООН по завершении украинского конфликта»,— добавил российский дипломат.

На этом фоне кандидат на пост нового главы ООН, представитель Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт, которая пока лидирует в борьбе за эту должность по итогам второго неофициального голосования членов Совбеза (ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран), заявила о том, что в случае своей победы на выборах в вопросе конфликта на Украине она будет опираться на Устав ООН и международное право.

«Генеральный секретарь обязан руководствоваться исключительно Уставом ООН и международным правом. Именно такого подхода я намерена придерживаться»,— пообещала Родригес-Биркетт, отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, какой будет ее позиция по украинскому конфликту.

Кроме того, как считает Кэролайн Родригес-Биркетт, ООН должна быть готова помочь в проведении выборов на Украине, если организация получит соответствующий запрос (напомним, что срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года). «Это может касаться не только наблюдения за выборами, но и помощи стране в их подготовке. Я видела, насколько полезной ООН может быть в этом отношении»,— заявила «РИА Новости» Родригес-Биркетт.

В свою очередь, уходящий с поста генсека ООН Гутерриш предпочитает не замечать российскую критику и дает понять, что остается в игре. «Я считаю, что абсолютно необходимо добиться прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру. К сожалению, мы видим, что конфликт продолжается, и видим разрушительные последствия для мировой экономики»,— заявил Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он добавил, что особенно обеспокоен страданиями мирных жителей, подчеркнув, что любые нападения на гражданское население должны осуждаться.

Сергей Строкань