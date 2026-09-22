В Петербурге колумбийца осудили за кражу ювелирных изделий на 30 млн

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Колумбии Фреди Андреса Патиньо Авилу к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима за кражу ювелирных изделий на сумму более 30 млн рублей. Мужчину экстрадировали в Россию из Колумбии по запросу Генеральной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После преступления Патиньо скрылся и был объявлен в международный розыск Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Патиньо в составе преступной группы приехал в Петербург на выставку ювелирных изделий в 2012 году Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России Следующая фотография 1 / 2 После преступления Патиньо скрылся и был объявлен в международный розыск Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Патиньо в составе преступной группы приехал в Петербург на выставку ювелирных изделий в 2012 году Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России

По данным прокуратуры, в феврале 2012 года Патиньо в составе международной преступной группы приехал в Петербург на выставку ювелирных изделий. В «Ленэкспо» участники группы выбирали потенциальных жертв среди посетителей и сотрудников компаний, после чего следили за ними.

Как установил суд, злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение в аэропорту и на вокзале, а затем похищали их багаж с ювелирными изделиями. Общая стоимость украденного превысила 30 млн рублей.

После преступления Патиньо скрылся и был объявлен в международный розыск. Его соучастников задержали при попытке вывезти похищенные изделия, впоследствии они были осуждены. Патиньо признали виновным в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Карина Дроздецкая