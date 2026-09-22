В Петербурге колумбийца осудили за кражу ювелирных изделий на 30 млн
Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Колумбии Фреди Андреса Патиньо Авилу к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима за кражу ювелирных изделий на сумму более 30 млн рублей. Мужчину экстрадировали в Россию из Колумбии по запросу Генеральной прокуратуры, сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, в феврале 2012 года Патиньо в составе международной преступной группы приехал в Петербург на выставку ювелирных изделий. В «Ленэкспо» участники группы выбирали потенциальных жертв среди посетителей и сотрудников компаний, после чего следили за ними.
Как установил суд, злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение в аэропорту и на вокзале, а затем похищали их багаж с ювелирными изделиями. Общая стоимость украденного превысила 30 млн рублей.
После преступления Патиньо скрылся и был объявлен в международный розыск. Его соучастников задержали при попытке вывезти похищенные изделия, впоследствии они были осуждены. Патиньо признали виновным в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.