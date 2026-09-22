На Кубенском озере пропали два человека после поездки на лодке

Три человека отправились на моторной лодке на Кубенское озеро в районе деревни Телячьево Вологодского округа и не вернулись. Тело одной из женщин спасатели обнаружили в реке Уфтюге, поиски 54-летнего мужчины и второй женщины продолжаются, сообщили в МЧС по Вологодской области.

Сообщение о пропаже поступило в экстренные службы накануне. На лодке находились 54-летний мужчина и две женщины 50 и 51 года. Тело 51-летней женщины нашли в районе деревни Мыс Усть-Кубинского округа. Спасатели извлекли погибшую из воды и передали сотрудникам полиции.

МЧС напоминает о необходимости использовать спасательные жилеты при нахождении на маломерных судах, проверять наличие средств спасения и следить за исправностью лодки. Управлять судном должен человек с соответствующими навыками и документом. Также спасатели призывают не выходить на воду в состоянии опьянения.

Карина Дроздецкая