Объем инвестиций в экономику Карелии сократился на 17,6%

Объем инвестиций в экономику Карелии по сравнению с 2025 годом уменьшился на 17,6%. Количество реализуемых инвестиционных проектов выросло с 267 до 273.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиционный портфель на июль 2026 года составил 124,6 миллиарда рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Инвестиционный портфель на июль 2026 года составил 124,6 миллиарда рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным министерства экономического развития республики Карелии, инвестиционный портфель на июль 2026 года составил 124,6 миллиарда рублей, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В министерстве отметили, что снижение показателей в процентном соотношении связано с завершением нескольких инвестиционных проектов, на смену которым приходят новые проекты, находящиеся сейчас на стадии проработки и запуска. За три года в республике Карелии реализовали 100 проектов в различных сферах.

Мария Одностеблец