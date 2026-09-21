Вечером в Новороссийске топливо доступно на 28 АЗС

По состоянию на 18:00 21 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС. На всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки — 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на двух АЗС, АИ-92 — на шести, дизельное топливо — на всех 28 работающих станциях.

У «Роснефти» топливо доступно в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском. В Цемдолине есть ДТ, АИ-92 и АИ-95 — последние два вида только для спецтранспорта. В Кирилловке и Верхнебаканском отпускают АИ-92 и ДТ.

У «Лукойла» ДТ доступно на проспекте Дзержинского, в Раевской, на Сухумском шоссе, в Глебовском, на улице Ленина в Цемдолине и улице Суворовской. На улице Куникова есть АИ-92 и ДТ. У «Газпрома» в Натухаевской доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ, АЗС работает до 22:00.

На двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке и на Сухумском шоссе отпускают ДТ. На Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ, станция работает до 23:00.

В Верхнебаканском на АЗС «Татнефти» есть ДТ, на всех АЗС «Уфим-нефти» также отпускают дизельное топливо. В Кирилловке на PNB доступно ДТ, технический перерыв — с 23:45 до 00:10.

На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской есть АИ-92 и ДТ, на АЗС ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе — ДТ.

Еще восемь АЗС временно не отпускают топливо.

Мария Удовик