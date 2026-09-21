Минфин России не исключил продажу игровой студии «Леста» в октябре

Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии «Леста» (разрабатывает «Мир танков», «Мир кораблей»). Об этом журналистам на Московском финансовом форуме заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В начале сентября господин Моисеев говорил о планах продать «Лесту» частному инвестору в ближайшие два месяца. Конкретную сумму сделки он не назвал, но отметил, что компания «очень дорогая». 15 сентября Forbes сообщил, что переговоры по покупке ведет бывший пилот «Формулы-1», сын основателя «Уралкалия» Никита Мазепин. По словам источника издания, «Леста» была оценена в 50 млрд руб.

Игровая студия «Леста» изначально была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала СВО Wargaming объявила об уходе с российского рынка и выходе из капитала «Лесты». Компания перешла к Малику Хатажаеву, которого позднее признали одним из участников экстремистского и запрещенного в РФ объединения. Генпрокуратура наложила арест на активы «Лесты». Три компании разработчика, связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества.

Подробнее — в материале «Ъ» «На поле "Лесты" грохотало».