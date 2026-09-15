Forbes: бывший пилот «Формулы-1» Мазепин ведет переговоры о покупке «Леста Игр»

Бывший пилот «Формулы-1», сын основателя «Уралкалия» Никита Мазепин ведет переговоры о покупке разработчика видеоигр «Леста Игры». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник. По его информации, сторонам осталось договориться о цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Мазепин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Никита Мазепин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Он вписался в эту историю одним из первых, еще осенью прошлого года»,— сказал собеседник Forbes. По его словам, сначала «Леста Игры» были оценены в 50 млрд руб. «Но я думаю, справедливая стоимость компании сегодня — 30–35 млрд рублей»,— отметил источник издания.

Никита Мазепин — гендиректор инвесткомпании «Группа УКМ». Неназванный представитель предпринимателя подтвердил планы «Группы УКМ» купить «Леста Игры». «“Группа УКМ” проводит ряд сделок в сфере цифровых технологий, финтеха и ИИ. В этом видим будущее»,— сказала собеседница Forbes.

Среди проектов «Леста Игр» — «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В июне 2025 года Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва». «Леста» перешла в собственность Росимущества. Компанию возглавил бывший генеральный директор холдинга VK Борис Добродеев.