Forbes: бывший пилот «Формулы-1» Мазепин ведет переговоры о покупке «Леста Игр»
Бывший пилот «Формулы-1», сын основателя «Уралкалия» Никита Мазепин ведет переговоры о покупке разработчика видеоигр «Леста Игры». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник. По его информации, сторонам осталось договориться о цене.
Никита Мазепин
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Он вписался в эту историю одним из первых, еще осенью прошлого года»,— сказал собеседник Forbes. По его словам, сначала «Леста Игры» были оценены в 50 млрд руб. «Но я думаю, справедливая стоимость компании сегодня — 30–35 млрд рублей»,— отметил источник издания.
Никита Мазепин — гендиректор инвесткомпании «Группа УКМ». Неназванный представитель предпринимателя подтвердил планы «Группы УКМ» купить «Леста Игры». «“Группа УКМ” проводит ряд сделок в сфере цифровых технологий, финтеха и ИИ. В этом видим будущее»,— сказала собеседница Forbes.
Среди проектов «Леста Игр» — «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В июне 2025 года Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва». «Леста» перешла в собственность Росимущества. Компанию возглавил бывший генеральный директор холдинга VK Борис Добродеев.
Потенциальная продажа «Лесты» проходит на фоне смены собственника: в середине июля 2025 года после судебного разбирательства три связанные с разработчиком компании перешли в собственность Росимущества, а их активы, согласно материалам Генпрокуратуры, оценивались в 135 млрд руб. Поэтому переговоры не сводятся к согласованию суммы: по словам собеседника «Коммерсанта», процессы в компании находились на паузе, поскольку планы государственных управляющих и нового гендиректора Бориса Добродеева были неизвестны, а готовность команды 1CGame Studios участвовать в сделке с учетом нового руководства вызывала сомнения.
У «Лесты» есть не только якорные проекты, доставшиеся после разделения бизнеса с Wargaming, но и издательское направление. В 2023 году компания запустила отдельную площадку для дистрибуции игр и заявляла о планах вложить $10–30 млн в паблишинг сторонних российских и зарубежных проектов, чтобы снизить долю выручки от основных игр.