Минфин рассчитывает продать издателя «Мира танков» «Лесту» осенью

Перешедшие государству активы компании «Леста» (разрабатывает «Мир танков», «Мир кораблей») планируется продать частному инвестору, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он ожидает, что сделка состоится в ближайшие два месяца.

«Это будет прямая продажа заинтересованному инвестору. С точки зрения управления там все хорошо: даже приняты специальные решения по оплате труда, чтобы сохранить рыночный уровень и удержать специалистов. Менеджмент понимает, что они делают»,— рассказал замминистра в интервью РБК.

Конкретную сумму сделки он не назвал, но заявил, что оценка компании «очень дорогая». «Надеюсь, что мы быстро преодолеем юридическую технику и выйдем на сделку уже в сентябре-октябре»,— добавил господин Моисеев.

Первоначально «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала СВО и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении). В апреле 2025-го Генпрокуратура наложила арест на активы «Лесты», вскоре суд признал ее владельцев экстремистами. В июле прошлого года три компании разработчика (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва»), связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества. Активы компании, согласно материалам Генпрокуратуры, оценивались в 135 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «На поле "Лесты" грохотало».