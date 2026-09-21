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Более 276 млн рублей задолженности по зарплате погасили в Новороссийске

В Новороссийске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 276 млн руб. перед 1 тыс. работников предприятия по производству стали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзорного органа, задолженность образовалась в период с февраля по август 2026 года.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ о нарушении установленного срока выплаты заработной платы.

После принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Наталья Белоштейн

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