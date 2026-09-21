Спрос на китайские автомобили с пробегом в Петербурге вырос на 25,7%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь—август 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость такой машины составила 3,93 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге и Ленобласти вырос интерес к подержанным китайским автомобилям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге и Ленобласти вырос интерес к подержанным китайским автомобилям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным «Авито Авто», китайские марки рассматривают при покупке автомобиля на вторичном рынке 26% пользователей. Рост предложения относительно свежих машин руководитель направления продаж автомобилей с пробегом Камран Гусейнов связывает с обновлением автопарка владельцами автомобилей, приобретенных несколько лет назад.

По его словам, машины китайских брендов, которые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области покупали новыми два—три года назад, теперь начинают переходить на вторичный рынок. Это увеличивает количество относительно свежих автомобилей китайских марок в продаже.

В целом спрос на автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за восемь месяцев 2026 года увеличился на 10%. Средняя стоимость подержанной машины составила около 1,5 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится почти 5% всего предложения автомобилей с пробегом в России.

Матвей Николаев