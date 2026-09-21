В Новгородской области обработали 100% протоколов на выборах в областную думу

По данным Центральной избирательной комиссии России на 13:30 21 сентября, в Новгородской области обработали 100% протоколов на выборах депутатов региональной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Новгородской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Новгородской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 38,12% голосов. КПРФ набрала 14,60%, ЛДПР — 11,94%, «Новые люди» — 9,94%, «Справедливая Россия» — 7,72%, «Яблоко» — 6,38%, «Партия пенсионеров» — 5,54%, «Коммунисты России» — 3,3%.

Также к 13:30 ЦИК обработал 100% протоколов по выборам депутата Государственной думы по одномандатному округу №136, в который входит Новгородская область.

Среди кандидатов Артем Кирьянов от «Единой России» получил 32,74% голосов. Ольга Ефимова от КПРФ набрала 16,96%, Николай Безверхов от ЛДПР — 9,53%.

Матвей Николаев