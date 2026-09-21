Средняя цена нового электромобиля и гибрида на Кубани достигла 6 млн рублей

Средняя стоимость нового электромобиля или гибрида в Краснодарском крае летом составила 6 млн руб. Такие данные приводит «Авито Авто» по итогам анализа рынка автомобилей с альтернативными силовыми установками в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у покупателей пользовался Evolute i-Space. Средняя цена этой модели составила 3,8 млн руб. Второе место по популярности занял Esteo Exlantix ET со средней стоимостью 7 млн руб., третье — Voyah Free, который в среднем стоил 6,8 млн руб.

В десятку наиболее востребованных моделей также вошли Umo 5 со средней ценой 3,4 млн рублей, гибридный Geely EX5 — 3,9 млн руб., Changan Deepal G318 — 5,9 млн руб., GAC S7 — 6,1 млн руб., Geely EX5 EM-i — 4 млн руб., Changan Deepal S07 — 5,3 млн руб. и Voyah Passion — 5,7 млн руб.

Отдельно эксперты «Авито Авто» отмечают популярность гибридных автомобилей, в том числе подключаемых гибридов PHEV, которые можно заряжать от внешнего источника.

По словам руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артема Хомутинникова, интерес к гибридам отражается и в структуре предложения автомобилей на платформе в России. Наибольшую долю объявлений среди моделей с альтернативными силовыми установками занимают Geely EX5 EM-i — 10,7%, гибридный Geely EX5 — 10,5% и Voyah Free — 7,5%.

«Ъ-Кубань» писал, что летом 2026 года продажи подержанных электромобилей в Краснодарском крае выросли на 126% год к году, гибридов — на 32%, дизельных автомобилей — на 23%. Самой востребованной моделью среди электромобилей стал Nissan Leaf, продажи которого увеличились вдвое, а средняя цена выросла на 22%, до 1 млн руб.

Мария Удовик